Gestolen auto aan de kant gezet in Velddriel na korte achtervolging

Vuurwapen gevonden bij opruimactie berm: 'Iemand heeft dit waarschijnlijk in de sloot willen dumpen'

24 maart AMMERZODEN - Of die echt is of dat het gaat om een imitatie, is nog maar de vraag. Maar bij een schoonmaakactie van de bermen in de Bommelerwaard is zaterdagmorgen een Beretta vuurwapen gevonden. ,,Hoe dan ook is het vreemd."