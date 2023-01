Groene polders volbouwen met woningen is onvermijdelijk: ‘Recht op wonen zal érgens pijn doen’

HRC’14 toont raadsleden aangepast plan voor voetbalkan­ti­ne

ROSSUM/HURWENEN - HRC’14 gaat maandag het aangepaste en uitgeklede plan voor een kantine op het nieuwe sportcomplex in Rossum laten zien aan leden van de gemeenteraad van Maasdriel. De raadsleden zijn door het bestuur uitgenodigd voor een bijeenkomst in de kantine van de club in Hurwenen.

