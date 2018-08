Grondeigenaar in Rossum weigerde asbest te verwijderen: dwangsom van 100.000 euro

De eigenaar moest van de Omgevingsdienst Rivierenland voor 1 juni 2018 asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Na aangevraagd uitstel van een maand bleek op 2 juli dat er nog niets was gedaan. De eigenaar is aan het slopen op een perceel waarbij asbestverdacht materiaal in de grond terecht is gekomen. Omdat er geen sloopmelding was ingediend, het afval niet is gesaneerd en er dus ook nog geen bedrijf is ingeschakeld om het te verwijderen heeft de gemeente nu een dwangsom opgelegd.