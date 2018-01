Groot drugsonderzoek in Brabant: vier verdachten opgepakt

Bakker en Mercedesdealer profiteerden mee van 'witte goud' dat Kerkdriel weelde bracht

28 januari KERKDRIEL - Voormalig champignonkweker Wiel Clabbers en voorzitter Ansfried Goesten hebben zondag de expositie 'Champignoncultuur in Maasdriel' geopend. De tentoonstelling met onder meer oude foto's, machines en een zeecontainer waarin echte champignons worden gekweekt, is in het Driels Museum in Kerkdriel te zien.