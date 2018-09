Grote geitentelling Rossum: Minder geiten op stal dan mag volgens vergunning

Nieuw beleid Maasdriel met grote gevolgen voor oudste begraaf­plaats van Rossum

12 september KERKDRIEL/ROSSUM - Het is gedaan met de onbeperkte grafrust in Rossum. De gemeente Maasdriel gooit het roer om wat betreft de vijf begraafplaatsen in de gemeente. En dat heeft grote gevolgen voor de algemene begraafplaats aan de Burgemeester Van Randwijckstraat in Rossum.