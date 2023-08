‘Had je je naaste lief als jezelf, zou het hier nog altijd paradijs zijn’

Jarenlang draaide Nick verlies, maar aan opgeven dacht hij niet, ’t Zeeltje rockt al dertig jaar

Zonder Nick Helmond geen Zeeltje Rock festival. De uitbater van café ’t Zwaantje was er al bij toen het festival in Deest nog klein en eendaags was. Met zijn toenmalige band The Breeze was hij de enige act op de wei achter de dijk bij plas het Zeeltje.