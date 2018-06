Handvatten voor aanpak van overlast in Maasdriel: slapen in auto bijvoorbeeld, mag niet meer

Want hoewel niet concreet benoemd in de voorgestelde aanpassingen, is er wel degelijk een verband tussen enkele vormen van overlast en het toenemende aantal arbeidsmigranten in de gemeente. Het zijn met name Oost-Europese chauffeurs die her en der in hun vrachtwagen blijven slapen, en op die plek vaak rommel achterlaten. Nu kan de gemeente daar niet tegen optreden, omdat een verbod op het slapen in de auto niet in de APV is opgenomen. Daar gaat nu dus verandering in komen. ,,Maar", hield wethouder Henny van Kooten de commissie Samenleving en Financiën dinsdagavond voor, ,,dan moeten we misschien wel een plek aanwijzen waar het wél mag."

Hetzelfde geldt wat hem betreft voor het aanpakken van woonoverlast. ,,Wil je bijvoorbeeld regels wilt stellen aan het maximumaantal arbeidsmigranten per woning, dan moet je wel zorgen dat er andere woonruimte is. En die oplossingen moeten humaan zijn." Volgens Van Kooten is het aanpakken van woonoverlast wel een geval van de lange adem. ,,Je kunt niet meteen bij de eerste melding ingrijpen. Het is nodig om een dossier op te bouwen. Pas wanneer al het andere is geprobeerd, kan ik maatregelen opleggen."