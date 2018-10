Hedelse Loren Nine toert met Caro Emerald in Engeland

Buiten adem neemt Loren Nine de telefoon aan tijdens een repetitie in Montfort Hall in het Engelse Leicester, de zaal waar grootheden als Bob Dylan, The Beatles en The Rolling Stones in de jaren zestig optraden. ,,Sorry hoor, maar ik was net een beetje aan het kickboksen met Caro, gewoon om even te ontspannen", verontschuldigt ze zich.