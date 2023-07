Heldere tot licht bewolkte dag in Maasdriel

met video 25 invallen in me­ga-onderzoek naar plofkraken: drie arresta­ties na vondst levensge­vaar­lij­ke explosie­ven in berging Bossche flat

DEN BOSCH - In de berging van een flat in Den Bosch en in een woonwagen in Oss zijn donderdagochtend explosieven gevonden die bestemd waren voor plofkraken in Duitsland. Bewoners van zes appartementen van de flat aan de Helftheuvelpassage moesten hun huis uit.