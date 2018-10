Herbouw uitgebrand pand Velddriel stilgelegd

UPDATE 2 Burgemees­ter Maasdriel sluit hennep­loods Alem drie maanden

26 oktober ALEM - Burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel heeft een loods aan de Veerweg in Alem drie maanden gesloten. Naar nu pas bekend is gemaakt is de hennepkwekerij met 480 planten in februari de loods enkele maanden geleden een hennepkwekerij ontdekt met 480 planten, goed voor 44.000 euro opbrengst per oogst