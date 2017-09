Het hele gezin betrokken bij de carrière van Johan Moreno uit Hedel

In het dagelijks leven werkt Van Hoezel als grondwerker bij een Velddriels bedrijf, maar in de weekenden verruilt hij zijn overall voor een kleurig jasje, verandert zijn Hollandse achternaam in het exotische Moreno, pakt hij de microfoon en wordt hij gangmaker in een van de plaatselijke cafés. Zijn zelfbedachte slogan is 'altijd feest als je bij Moreno bent geweest' en dat zegt veel over het repertoire dat hij zingt. ,,Lekkere, gezellige liedjes waar de mensen blij van worden."

Hele gezin betrokken

Inmiddels is het hele gezin bij vaders zangcarrière betrokken. Echtgenote Bianca (40) doet de pr en de boekingen. ,,We willen verder en moeten gas geven om wat te bereiken. Het is mooi om te zien hoe Johan ervan geniet. Die lichtjes in zijn ogen spreken boekdelen." Ook de beide zoons zijn betrokken bij het familiebedrijfje. Stefano (12) is weliswaar meer geïnteresseerd in voetballen, maar sjouwt en bouwt trouw mee wanneer pappa ergens moet optreden. Ook is hij de fotograaf. En Givano is geluidsman, websitebeheerder en verzorgt de grafische vormgeving van cd-hoesjes en posters.



Deze week verschijnt een nieuwe single van de Hedelse zanger. In café Ons Thuis aan het Kerkdrielse Mgr. Zwijsenplein wordt Johan Moreno's nieuweling 'Als ik naar je kijk' zondagmiddag ten doop gehouden. Tijdens het feest, dat duurt van 14.00 uur tot 20.00 uur, overhandigt Maasdriels wethouder Gerard van den Anker het eerste exemplaar aan de zanger en treden elf collega-vocalisten op.

Volledig scherm Johan van Hoezel, alias Johan Moreno, en zijn complete gezin op het terras van het Kerkdrielse café Ons Thuis, waar komende zondag zijn nieuwste cd-single wordt gepresenteerd. © B Moerman