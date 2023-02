Hier is ze, de leukste rijinstructeur van Nederland

De radiozender startte dit jaar een zoektocht naar de leukste rijinstructeur. Tweeduizend instructeurs werden door luisteraars genomineerd. Verhoeks wist al dat ze zo veel stemmen had vergaard dat ze in de top-3 stond, waarna nog een stemmenronde werd gehouden. Donderdagavond, tijdens een live-uitzending, werd duidelijk dat de titel voor haar was.

Volgens Verhoeks reageerde ze niet al te best toen ze de uitslag hoorde, of eigenlijk zag. ,,We moesten van tevoren de sleutels van onze lesauto inleveren. Er ging een gordijn open en daar stond mijn auto met stickers erop: 'de leukste rijinstructeur’. Het was overweldigend. Ik barstte in tranen uit. Ik had het niet verwacht.



,,De andere instructeurs waren toppers. Ik heb hele leuke gesprekken met ze gevoerd. Ik ben heel faalangstig, ik had al de hele week het gevoel dat ik geleefd werd. Ik wilde iedereen bedanken maar kreeg er geen woord uit.”