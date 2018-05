Hoe Alem zich 74 jaar later Jan Klingen nog herinnert:'Met zijn handen op zijn pet werd hij weggevoerd'

Man (21) uit Rossum die baas met stanleymes in hals stak moet naar psychia­trisch ziekenhuis

14:08 ROSSUM – Een 21-jarige man uit Rossum die met een stanleymes in de hals van zijn baas heeft gesneden, wordt voor een jaar in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst. Dat heeft de rechtbank in Arnhem woensdag besloten. De veroordeling is hetzelfde als de wens van de officier van justitie.