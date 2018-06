Honderd man aan de slag voor jaarmarkt Kerkdriel

Vroeger werd de markt in samenwerking met de Kerkdrielse ondernemersvereniging opgezet. Door de jaren heen sloten veel verenigingen en regionale bedrijven zich aan voor een plaatsje op de jaarmarkt. Tonnie van der Meijden, onderdeel van de organisatie, is er al vanaf het begin bij. ,,We zetten ons met honderd man pro deo in om van deze dag een succes te maken. Het organiseren is ontzettend leuk om te doen. Al wordt de markt op het gebied van kramen misschien minder, we doen altijd ons best om toch een mooie dag op te zetten." Dit jaar waren er zo'n tachtig verkoopplaatsen bezet.

Alle attracties rondom de markt waren gratis te bezoeken. Om de kosten te kunnen drukken, werd een klein entreebedrag gevraagd. Ook de horeca levert een bijdrage. ,,Het is niet zo dat wij niet kunnen bestaan zonder deze markt. We hebben namelijk een levendige vereniging van muziekliefhebbers. Onze intentie is niet om heel veel geld te verdienen, maar wel om de markt elk jaar opnieuw te kunnen organiseren met leuke, nieuwe onderdelen. Een ander bijkomend voordeel is dat de harmonie onder de aandacht blijft en Kerkdriel op de kaart wordt gezet met een gezellig dagje uit."