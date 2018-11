Huisvesting gezocht voor 80 arbeidsmigranten die illegaal op bedrijventerrein Velddriel wonen

Roep om vrijwilli­gers is in Bommeler­waard inmiddels een schreeuw

30 oktober ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - Verenigingen en organisaties in de Bommelerwaard zijn massaal op zoek naar vrijwilligers. Het is geen roep meer, maar een schreeuw. Hier en daar komt zelfs de voortgang van activiteiten in gevaar.