In Maasdriel kregen 182 mensen afgelopen maand een WW-uitkering

Jeugdafde­ling van T-Jater duikt in de wereld van de vluchtelin­gen

T-Jater Stars, de jeugdafdeling van toneelgroep T-Jater uit Geldermalsen, heeft zich verdiept in de problematiek rond vluchtelingen. De voorstelling Will we ever be free? is zaterdagavond 24 juni te zien in Zinder in Tiel.