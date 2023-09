In Maasdriel werd 9 op de duizend jongeren verdacht van een crimineel feit

‘Strontkar’ is telkens weer de mooiste truck van het land: Veel poetsen en op sokken de cabine in

BRUCHEM - De vrachtwagens van G.&J. van Leeuwen zitten dagelijks vol met dampende paardenmest. Een vieze boel. Toch valt het bedrijf jaar in jaar uit in de prijzen bij de strijd om de mooiste truck van Nederland. Wat is hun geheim?