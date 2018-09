Jarig mannenkoor Il Favorito zingt er nieuwe leden bij

Controles à la Maaszicht rond huisves­ting arbeiders in Kerkdriel

11 september KERKDRIEL - Met steekproeven in oktober en november wil Maasdriel checken of huisvesting van arbeidsmigranten in de kern Kerkdriel in orde is. Dat wordt een controle die vergelijkbaar is met de actie van deze week op camping Maaszicht.