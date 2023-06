Juliana’31 gaat na verlenging met acht doelpunten verder in nacompetitie, Alverna heeft niet genoeg spelers en geeft op

Politiehe­li landt in Oss voor ernstig zieke 6-jarige: het is zijn allerlief­ste wens agent te worden

OSS - Gillende sirenes, een cirkelende politiehelikopter in de lucht, een kleine stoet politieauto’s en -motoren: het leek alsof er zich donderdagochtend een ramp voltrok in Oss. Maar er was iets heel anders aan de hand: de politiehelikopter was de allerliefste wens van een 6-jarige jongen uit Oss die zo ernstig ziek is dat Make-A-Wish besloot hem in vervulling te laten gaan.