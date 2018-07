Jurist helpt Maasdriel bij 'deal' Nedcool

In de Maasdrielse politiek is iedereen het er wel over eens: de deal die met het bedrijf Nedcool is gesloten, is niet goed uitgepakt. Nedcool wilde uitbreiden op de huidige locatie aan de Provincialeweg in Velddriel, maar dat was in strijd met het bestemmingsplan. Uiteindelijk besloot de gemeente om toch mee te werken, maar als tegenprestatie moest Nedcool een lelijke plek aan de Kapelstraat opknappen. De afgebrande bouwval slopen en daar twee nieuwe huizen bouwen, zo was de bedoeling.

Termijn

Dat eerste heeft Nedcool gedaan, dat tweede nog niet. En volgens wethouder Peter de Vries is het bedrijf dat voorlopig ook niet van plan. En omdat verzuimd is om een termijn in de overeenkomst op te nemen, heeft de gemeente nu weinig te eisen.

Toch wil het college nog een ultieme poging doen om die huizen gerealiseerd te krijgen. ,,We hadden allemaal iets anders voor ogen", aldus wethouder Peter de Vries donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Slopen én bouwen is altijd de bedoeling geweest. We hebben nu een jurist in de arm genomen die gaat onderzoeken wat wij kunnen doen om het alsnog voor elkaar te krijgen."

Moties