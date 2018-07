Kantine op terrein voetbalclub HRC'14 in Rossum in lichterlaaie

Alweer zwemmer overvaren door speedboot bij Strandbad Well: traumaheli­kop­ter geland

29 juni WELL - Een vrouw is donderdagavond in het water van de Dode Maas bij Well overvaren door een speedboot. Daarbij raakte ze zwaargewond, maar volgens de Veiligheidsregio was het slachtoffer wel goed aanspreekbaar. De boot is na het ongeluk in beslag genomen voor onderzoek.