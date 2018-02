Katje Boris gedood en in vuilniszak gedumpt in Waal: 'Er is een kattenhater in het dorp'

Ingezonden brief Juul Smaling

In De Gelderlander van 10 november 2017 is een artikel geplaatst over 17 verdwenen katten in Wamel.



Helaas kan dit aantal met (minimaal) één worden opgehoogd. Mijn kater Boris was ook ruim een week verdwenen, sinds zondagavond 4 februari 2018. Ik had echter “het geluk” dat Boris wel teruggevonden is, helaas niet levend. Boris is gevonden op een strandje van de Waal bij Hurwenen, maar liefst 17 kilometer verwijderd van Wamel. Dit was op maandag 12 februari 2018.



Boris zat in een dichtgeknoopte plastic vuilniszak, die door iemand opengescheurd is. Hierdoor lag Boris naast de open zak. Zeer waarschijnlijk is dat degene die Boris gedood heeft, heeft hem in de zak gedaan en in het water gegooid. Dit zou op de PWA-brug, de Veerweg in Wamel of de sluis St. Andries bij Heerewaarden gebeurd kunnen zijn. Het is door de sporen aannemelijk, dat Boris niet levend of bij bewustzijn in de zak gedaan is.



De dierenarts constateerde geen uiterlijke verwondingen, dat Boris niet of niet lang in het water heeft gelegen en nog niet lang dood was toen hij gevonden werd. In een dorp kan er al snel sprake van geruchten. Opvallend is echter dat door drie verschillende mensen een naam en aanvullende informatie bekend was van deze persoon.



Door de combinatie van het bovenstaande, heb ik aangifte gedaan bij Politie. Van deze aangifte is proces verbaal opgemaakt. Hierbij heb ik de betreffende naam genoemd. Ik moedig iedereen aan, om van de vermissingen aangifte te doen bij de politie. Dit geldt ook voor de in De Gelderlander genoemde sterfgevallen van katten.



Hoe meer informatie bij de politie bekend is, hoe groter de kans dat de gestoorde gek die al dit leed veroorzaak uiteindelijk gepakt wordt. Vaak laat soortgelijke ernstige dierenmishandeling/psychopathisch gedrag zien dat deze delicten overgaan van dier naar mens.



Als iemand wat gezien of gehoord heeft in de periode dat Boris vermist was, of als je degene bent die de zak gevonden en opengescheurd heeft, zou ik graag met je in contact komen.



Ik zou het fijn vinden om een email van je te ontvangen op borissie@kpnmail.nl



Juul Smaling

Wamel