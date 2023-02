Kortere optochten in Maas en Waal? De mensen die er wel zijn, maken er een feestje van

Zaltbommel blij met meer meldingen over scheve stoepte­gels, onkruid en afval, want dan kan ze er wat aan doen

ZALTBOMMEL - Kapotte straatverlichting, onkruid en ander ongemak op straat. Het aantal meldingen daarover is het afgelopen jaar in Zaltbommel flink toegenomen. Dat klinkt zorgelijk, maar volgens wethouder Gijs van Leeuwen is dat juist goed nieuws.