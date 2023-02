Kritiek op treinvervoerder Qbuzz breidt zich uit, nu ook klachten in gemeenteraad West Betuwe

De treinreizigers in West Betuwe zijn onder de relatief nieuwe vervoerder Qbuzz een stuk slechter af dan onder voorganger Arriva. Dat vindt D66 dat daar over heeft geklaagd in de gemeenteraad van West Betuwe.

Er rijden - zeker 's avonds - minder treinen tussen Geldermalsen, Beesd en Gorinchem. Ook is het gratis vervoer van fietsen afgeschaft. En er zijn minder stewards. Dat zijn een aantal van de klachten van D66-raadslid Ingrid Zwaan die ze aanzwengelde dinsdagavond aan in de gemeenteraad.

,,Vooral voor scholieren en forensen die bijvoorbeeld van Geldermalsen naar Gorinchem of Dordrecht reizen is het een stuk slechter geworden", vindt ze. ,,Om je fiets mee te nemen, en veel scholieren hebben die nodig, moeten ze nu 5 euro per dag betalen. Dat is veel geld als je een heel jaar naar school moet reizen.’’

Qbuzz heeft de MerwedeLingeLijn, die onder Arriva floreerde, in 2018 overgenomen. Zwaan vindt dat de gemeente de West Betuwse klachten moet melden bij de provincie Zuid-Holland en vervoerder Qbuzz. ,,Zo jagen we de mensen de auto weer in en dat is zeker niet wat wij willen. En scholieren hebben helemaal gen keus, die zijn gewoon de dupe.’’

Proef op de som

Vorige week nam een verslaggever van deze krant een proef op de som en reed mee om te kijken waar reizigers op de MerwedeLingeLijn tegenaan lopen. Wie in de spits reist en zijn rijwiel meeneemt, moet daarvoor 5 euro betalen, terwijl dit voorheen gratis was.

Ook in andere gemeenten waar de Merwedelingelijn doorheen loopt, is er al kritiek geweest op zaken als fietskaartjes, waaronder in Vijfherenlanden en Sliedrecht.

Overigens rijden er deze woensdag ondanks stakingen elders toch wel treinen op de MerwedeLingeLijn.

