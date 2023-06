Lewabo: finaleweekend onder protest én op volle oorlogssterkte

Bakermat van ‘de pil’ in Oss wordt uitgeroe­pen tot Nationaal Chemisch Erfgoed: ‘Het historisch besef heeft uiteinde­lijk gezege­vierd’

OSS - Een van de grootste uitvindingen van de twintigste eeuw werd er gedaan. In het Farmacologisch Laboratorium werd ‘de pil’ ontwikkeld. Het gebouw, nu onderdeel van het Pivot Park in Oss, wordt uitgeroepen tot Nationaal Chemisch Erfgoed. ,,Die eer is volkomen terecht.”