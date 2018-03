Lijst Kinkels, op de valreep een zevende partij bij de verkiezingen in Maasdriel?

Snoepwinkel in Ammerzoden houdt er na bijna 40 jaar mee op

14 maart AMMERZODEN - "Ik heb geen datum in gedachten, maar zo lang er snoep is, blijf ik verkopen", zegt Bets van de Berk. Na bijna veertig jaar gaat snoepwinkeltje 't Booike in Ammerzoden sluiten. Daarmee verdwijnt een stukje nostalgie. "Ik ben vijfenzeventig en wil meer tijd gaan besteden aan handwerken, lezen en tuinieren."