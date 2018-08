Lintje Petra Kivit voor jarenlange inzet bij jeugdwerk Hedel

Kivit werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De 52-jarige Hedelse heeft zich ingezet voor de katholieke kerk en is betrokken bij het jaarlijkse decemberconcert van de plaatselijke muziekvereniging DES. Maar bovenal is ze al jarenlang een vaste kracht bij Stichting Jeugdwerk De Molshoop. In 1998 trad ze toe tot het bestuur en sinds 2006 hanteert Kivit de voorzittershamer. Ze bedacht vele knutsels voor de wekelijkse knutselmiddagen van De Molshoop en is inmiddels ruim twintig jaar betrokken bij de organisatie van de kindervakantieweek. Tijdens één van deze weken heeft ze echtgenoot Marco leren kennen.