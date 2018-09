Lokale omroep Oké FM wil ook aan de slag in Maasdriel

Of dat laatste lukt is overigens nog maar de vraag. In het Land van Heusden en Altena is namelijk nog een lokale omroep in de race voor de vergunning in de toekomstige gemeente Altena. Het gaat om RTV Altena, die nu uitzendt in Woudrichem en Werkendam. Met het oog op de naderende herindeling is onderzocht of een fusie van RTV Altena en Oké FM mogelijk is, maar daarvoor bleken de verschillen te groot. Ook RTV Altena heeft zich bij het Commissariaat voor de Media gemeld voor de nieuwe gemeente Altena. Omdat er per gemeente maar plek is voor één lokale omroep, zal de nieuwe raad van Altena een keuze moeten maken.