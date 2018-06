Maasdriel houdt weer miljoenen over

Het spreekt voor zich dat wethouder financiën Jan-Hein de Vrede in zijn nopjes is met opnieuw een overschot. ,,Dit geeft ons het vertrouwen dat we nu met wat meer lef kunnen gaan begroten. Want incidentele meevallers zijn leuk, maar we willen ook graag structureel wat meer armslag. Ons weerstandsvermogen is goed en we hebben weer wat vet op de botten, dus ik denk dat dat verantwoord is."

De Maasdrielse gemeenteraad kan komend najaar dus een begroting voor 2019 verwachten waar iets meer pit in zit. Maar voor die tijd komt eerst nog een voorstel over de besteding van de overgebleven 2,4 miljoen van vorig jaar. Volgens De Vreede heeft het college daarvoor inmiddels tien onderwerpen benoemd. Voor een deel zijn boekhoudkundige aanpassingen, waar inwoners niet direct iets van merken. Ook worden er wat losse eindjes van opgelost, zoals de overdracht van een stuk waterleiding in de Zandmeren aan Vitens. Maar er zitten ook meer tastbare zaken bij, zoals de aanpassing van de kruising Bernseweg/Weigraaf in Ammerzoden en het reserveren van extra geld voor de uitvoering van het 'project huisvesting arbeidsmigranten'.