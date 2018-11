Maasdriel huldigt tenniskampioen Florentine Dekkers

Update Ontucht­zaak Alem veel omvangrij­ker dan gedacht: acht slachtof­fers bekend, twintig nog niet achter­haald

8 november ZUTPHEN/ALEM - In de Alemse ontuchtzaak zijn meer slachtoffers gemaakt dan gedacht. Van vijf kinderen was al bekend dat van hen beelden waren gemaakt, maar dat blijken er nu acht te zijn. Ook staan er op de beelden nog eens twintig kinderen van wie de identiteit nog niet bekend is. Dat bleek donderdagochtend tijdens een pro-formazitting over de zaak voor de rechtbank in Zutphen, waar de 45-jarige verdachte uit Alem aanwezig was.