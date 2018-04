Maasdriel moet kunststoffabriek Jagtenberg ruim half miljoen betalen

Na vier jaar vervangen in Kerkdriel een vaste huis­art­sen­prak­tijk in Den Bosch

10 april DEN BOSCH - Vader Jan Mensen nam in 1949 de huisartsenpraktijk van B. Mettrop aan het Kardinaal van Rossumplein over. Zijn zoons Jan, Ludovic en René volgden hem op en verhuisden die in 2003 naar het verbouwde Antoniegaarde aan de Hinthamerstraat. Daar heeft Sylvana Hazenveld de praktijk nu overgenomen.