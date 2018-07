Maasdriel praat niet alleen over maar ook mét arbeidsmigranten

Woonwijken

Hoe het nieuwe beleid er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk, maar het ligt voor de hand dat de regels in de woonwijken strenger worden. Al geruime tijd worden her en der woningen opgekocht en verhuurd aan groepjes arbeidsmigranten. De gemeente denkt aan het stellen van een maximum aantal van deze huizen per straat en ook aan een maximum aantal migranten per woning. Voor de huisvesting op het terrein van de werkgever, zouden de regels in Maasdriel zomaar iets soepeler kunnen worden. Nu mogen er maximaal twintig mensen bij een bedrijf wonen. Volgens Van Kooten wordt overwogen om bij ondernemers die zich aan de afspraken houden, meer woonruimte toe te staan. ,,Dat ontlast de kernen en bovendien is er ook sprake van schaalvergroting in het bedrijfsleven. Je kunt je dus afvragen of een maximumaantal van twintig nog wel van deze tijd is."