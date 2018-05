Man (21) uit Rossum die baas met stanleymes in hals stak moet naar psychiatrisch ziekenhuis

De man reed op 18 oktober vorig jaar naar zijn werk in Zaltbommel. Dat weet hij nog. Hoe hij later onder het bloed in een weiland werd gevonden door de politie, kan hij zich ook nog herinneren - ook al was hij toen hevig in de war en had hij zichzelf in zijn armen gesneden. Maar wat hij niet meer weet, is dat hij zijn baas met een stanleymes in zijn hals zou hebben gesneden. Oorzaak zou een psychose zijn.