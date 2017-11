Man uit Heerewaarden bestookt ex met berichtjes in hoop haar terug te krijgen

In juni 2016 beëindigde zijn toenmalige vriendin hun relatie. De man kon dat slecht verkroppen. In een poging haar terug te winnen bleef hij zijn ex-vriendin in de daaropvolgende maand bestoken met berichten via de telefoon en via Facebook. De berichten kregen een steeds naargeestiger karakter. Ook haar vader werd op deze wijze nog maanden lastig gevallen.

Het openbaar ministerie (OM) vond dat de 30-jarige een stevig signaal verdiende, omdat hij de vrouw en haar familie behoorlijk vrees aangejaagd had. De verdachte, afwezig tijdens de zitting , had tijdens verhoren erkend dat hij te ver was gegaan. De verdediging bracht in dat de Heerewaardenaar en zijn ex-vriendin in maart van dit jaar weer bij elkaar waren. Zijn ex-vriendin had toen de aanklacht bij de politie willen intrekken. Maar omdat daarvoor de termijn van acht dagen ruimschoots verstreken was, bleef de zaak in behandeling.