Meer nieuwbouwwoningen gebouwd in de gemeente Maasdriel

Agenten ontdekken fietstas met 500 euro aan gestolen spullen in Oss

OSS - Een tip leidde agenten in Oss naar een fietstas vol gestolen spullen bij station West. De politie kreeg zondag rond 12.30 uur een melding over een mogelijke winkeldiefstal bij de Kruidvat in winkelcentrum de Ruwert.