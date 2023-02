Meer stikstof in Oost-Nederlandse natuur volgens vernieuwde rekenmethode: ‘Ronduit bizar’

Vechtpar­tij na mogelijke poging tot diefstal bij Bossche kledingwin­kel, vrouw op de vlucht

DEN BOSCH - Na een mogelijke poging tot diefstal bij een kledingwinkel werd dinsdagmiddag gevochten in de Kerkstraat in Den Bosch. Meerdere personen waren hierbij betrokken: één verdachte is aangehouden en een vrouw die betrokken was, is gevlucht, zo meldt de politie.

