Mooi roze is niet lelijk: Vrienden spuiten huis van pasgetrouwd stel over in Velddriel

Mishande­ling Velddriel blijft onbestraft door anonimi­teit en 'besmette' confronta­tie

8 september ARNHEM/VELDDRIEL - Het ging rondzingen in Velddriel dat hij het was die op 18 juni 2017 een slachtoffer in elkaar had geslagen op de Voorstraat. Maar de rechter in Arnhem vond te weinig bewijzen, en wat er lag was ‘besmet’. Dus werd de 19-jarige verdachte uit Velddriel deze week vrijgesproken.