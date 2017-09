Moord op topcrimineel in Kerkdriel: verdachten ook betrokken bij schietpartij in Amsterdam

KERKDRIEL – De zaak rondom de verdachten van de liquidatie in Kerkdriel op oudejaarsdag 2015, wordt steeds groter. Zo bleek woensdag in de Arnhemse rechtbank. Naast de twee schutters is ook de mogelijke opdrachtgever opgepakt.

De drie worden niet alleen verdacht van de afrekening in Kerkdriel, maar ook van een schietpartij op 3 april 2016 in Amsterdam.

Pas in 2018 zullen de onderzoeken afgerond zijn en wordt hun zaak inhoudelijk behandeld, zo gaf het Openbaar Ministerie (OM) aan.

Mocro-oorlog

De liquidaties vonden plaats in het kader van de zogenaamde ‘Amsterdamse mocro-oorlog’ tussen twee rivaliserende bendes.

Volgens het OM hebben de 27-jarige Mohammed H. uit Capelle aan den IJssel en de 23-jarige Hicham M. uit Amsterdam de topcrimineel Chalid Yaklaf neergeschoten, pal voor Camping Maaszicht in Kerkdriel.

Schuilplaats

Hij had daar een schuilplaats. Zijn auto is met mitrailleurs doorzeefd. De inzittenden zijn doorgereden tot de Van Rooijensestraat in Hoenzadriel. Omdat Yaklaf ernstig gewond was, hebben ze aangebeld bij een woning daar. De crimineel is later in het ziekenhuis overleden.

De zaak kwam in een stroomversnelling toen in Canada een computerserver in beslag is genomen met daarop 3,6 miljoen ontsleutelde mail- en app-berichten. Daaruit concludeert het OM dat de derde verdachte, de 27-jarige Omar L., de opdrachtgever voor beide afrekeningen moet zijn.

Staatsliedenbuurt

De twee slachtoffers van de liquidaties waren betrokken bij de geruchtmakende schietpartij in 2012 in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam, waarbij de broer van L. is omgekomen. Uit de berichten maakt het OM op dat hij H. en M. 60 tot 70.000 euro bood voor de liquidatie in Kerkdriel.

De schutters zouden communiceren onder de schuilnamen 'Rotje' en 'Damsko'. Maar dat zegt niks, zo verklaarde advocaat Jan Hein Kuijpers. ,,Heel veel mensen worden ‘Damsko’ genoemd, zelfs burgemeester Eberhard van der Laan."