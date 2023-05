Musical in het Moas en Woals over gatengravers en verondiepers: ‘We worden met z’n allen belazerd’

amateurvoetbal Veelbespro­ken duel RKVSC eindelijk uitge­speeld: club uit Velddriel speelt op slotdag zinderende wedstrijd om de titel

Het heeft even geduurd, maar het veelbesproken duel tussen RKVSC en Ophemert is dan eindelijk uitgespeeld. De thuisploeg uit Velddriel kan zich dankzij de zege (4-0) opmaken voor een sensationele laatste speelronde, waarin in een rechtstreeks duel wordt bepaald wie kampioen wordt in de vijfde klasse B.