Brussel is akkoord: gemeenten Rivierenland mogen zélf snel internet aanleggen

11 april ZALTBOMMEL - Goed nieuws voor de gemeenten in de Regio Rivierenland: ze mogen eindelijk zélf snel internet in het buitengebied aanleggen. De Europese Commissie in Brussel heeft hiervoor woensdag toestemming gegeven.