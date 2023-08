Net een ijsje gehaald? Dan is het goed opletten in het centrum van Beuningen

Verslaafde moeder komt niet opdagen, maar mishandeld dochtertje wel: akelige rechtszaak uitgesteld

ARNHEM/KERKDRIEL - ,,Mama is ziek. Maar dat betekent niet dat ze niet van je houdt en ook niet dat jij niet van haar houdt. Wij houden ook van haar.” Bemoedigende woorden vrijdag in de Arnhemse rechtszaal, waar een 32-jarige vrouw uit Kerkdriel had moeten verschijnen.