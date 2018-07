Nieuwe camera's in raadszaal Maasdriel

Na bijna twintig jaar is het camerasysteem in de raadszaal van het gemeentehuis in Kerkdriel aan vervanging toe. Het Maasdrielse college van burgemeester en wethouders heeft er vlak voor het zomerreces nog een besluit over genomen, zodat het nieuwe systeem er hangt als in september de nieuwe vergadercyclus begint.

Haperen

Via het camerasysteem kunnen mensen thuis via de website van de gemeente live de raads- en commissievergaderingen volgen. Ook is het mogelijk om later vergaderingen, of delen daarvan, terug te kijken. Het huidige systeem, dat sinds 1999 in de lucht is, haperde de laatste tijd regelmatig. Ook liepen beeld en geluid niet altijd synchroon en waren de beelden soms onscherp. Een enkele vergadering kon zelfs helemaal niet uitgezonden worden. ,,Het systeem was echt afgeschreven", aldus burgemeester Henny van Kooten.