Nieuwe geldautomaat Rossum komt eraan

update + video Pinauto­maat van de Rabobank opgeblazen in Rossum

23 juli ROSSUM - De pinautomaat van de Rabobank bij de Coöp-supermarkt in Rossum is in de nacht van zondag op maandag doelwit geweest van een plofkraak. Van het automaat zelf is niets over. Verder valt de schade relatief gezien mee, omdat het gaat om een losse unit.