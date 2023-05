Nieuwe huizen op rommelig terrein achter station Wijchen: het lijkt er nu echt van te komen

Een dikke knuffel van de dochter van piloot Nils voor 94-jarige Jozef de Laat uit Hurwenen

HURWENEN - ,,Ik moest wegduiken, zo laag kwam het vliegtuig over. En dáár", wijst Jozef de Laat, ,,daar bij het water kwam het toestel neer.” Vijftien jaar was hij toen hij de noodlanding vlak voor zijn neus zag gebeuren. Nu is hij 94 en staat het verhaal over zijn ontmoeting met de Noorse piloot Nils Jørgensen op een mooi bord op de dijk bij het dorp.