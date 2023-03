Nieuwkomer BBB grootste partij in West Maas en Waal, FvD verliest fors

Hier kun jij als Maas en Waler op 15 maart je stem uitbrengen

Nog een week en dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen in Nederland. Tussen 07.30 uur en 21.00 uur kan iedereen met een geldig stembiljet zijn stem uitbrengen. In het Land van Maas en Waal kan dat in alle dorpen op in totaal 57 stembureaus.