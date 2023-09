Oekraïense kinderen verdeeld over alle basisscholen in Maasdriel

Langer verblijf op Resort aan de Maas biedt vluchtelin­gen uit Oekraïne kansen: ‘Tijd goed benutten’

KERKDRIEL - Nu de vluchtelingen uit Oekraïne de zekerheid hebben dat ze tot april 2024 op Resort aan de Maas in Kerkdriel kunnen blijven, kunnen ze onder meer makkelijker aan werk komen. ,,Werkgevers willen in mensen investeren als ze langer kunnen blijven dan een jaar, in plaats van een paar maanden.”