Omwonenden asielterrein Druten nog vol vragen na informatieavond: ‘Ik ben bezorgd over rotte appels’

De noodopvang voor honderd asielzoekers in Druten is waarschijnlijk in november of december klaar voor bewoning. Voor de direct omwonenden hield de gemeente deze week een niet-openbare informatieavond in de vergaderzaal van de gemeenteraad. Ze zitten nog steeds vol vragen en onzekerheid.