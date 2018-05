Onafhankelijk onderzoek naar procedure geitenstal Hurwenen/Rossum

VIDEO Enorme ravage na noodweer bij fruitbe­drijf De Groot in Hedel: 'Het is een catastrofe'

8:57 HEDEL - ,,Het is een catastrofe. De materiële schade is groot maar gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Dat is het allerbelangrijkste", zegt woordvoerder Andries van den Bogert van fruitbedrijf De Groot Fresh Group. Met verbazing kijkt hij naar het ingestorte dak van het bedrijf aan de Drielseweg in Hedel.