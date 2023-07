Organisatoren ‘Straffen Toebak’ blikken terug op geslaagde editie

De boer op met de sociale brandweer: wat kan er nog wel op het platteland?

DEN BOSCH - Met het klappen van het landbouwakkoord is het alleen maar mistiger geworden in het buitengebied. En je zag er al geen hand meer voor ogen. Er is een grote zak met geld, maar de zak met problemen en onzekerheden is groter. Gesloten loketten, tekorten aan ambtenaren, onzekerheid en wantrouwen. Komt het nog goed?