Paardenmarkt Hedel is al vroeg in volle gang

Illegale huisves­ting migranten niet in dit pand

2 november VELDDRIEL - Bij het eerste nieuwsstuk over de illegale huisvesting van arbeidsmigranten bij zes bedrijven op bedrijventerrein De Geerden in Velddriel is donderdag een foto geplaatst waarop het pand van Cock Van Buren Auto’s zichtbaar is.